23 Mart 2022, Çarşamba
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İstanbul'da pitbull dehşeti! Genç adam çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı! İşte o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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İstanbul’da pitbull dehşeti! Genç adam çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı! İşte o anlar...

İstanbul Güngören'de ağızlığı olmadan dolaşan bir pitbull köpeği bir vatandaşı bacağından ısırdı. Genç çevredekilerin yardımıyla pitbulldan kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı. İşte o anlar...

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