İstanbul için SON DAKİKA açıklaması: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Açıklamada, Atatürk Bulvarı, Avrasya Tünel, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D-100 Kuzey Güney Yol, Türkeli Caddesi, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar), Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar ve Küçük Langa Aralığı Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılabileceği belirtildi.

MARATON YENİKAPI MİTİNG ALANI'NDAKİ OTOBÜS DURAĞINDAN BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 17. "N Kolay İstanbul Yarı Maratonu", 27 Mart Pazar günü koşulacak.

10 bin 389 kişiyle tarihinin en kalabalık startının verileceği koşu nedeniyle 07.00 ile 14.50 saatleri arasında Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayacak koşuda sporcular sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne, köprü sonundaki ışıklardan "U" dönüşü yaparak Fatih'e ilerleyecek. Haliç Köprüsü'ne gelmeden yapılacak "U" dönüşü ile sahil yolunda ters istikamette devam eden sporcuların koşusu, Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek.