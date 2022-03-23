Fatih’te yaşlı kadını ‘kısa mesafe’ diye araca almayan taksiciler trafikten men edildi

İstanbul Fatih Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin acil kapısında dün saat 14.00 sularında gerçekleşen olay, 'İnsanlık ölmüş' dedirtti. Hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi fakat taksiciler de kadını durmadan yollarına devam etmişti. Bir müddet sonra da bir taksi durmuş, yaşlı kadının gideceği yeri öğrenince almadan yoluna devam etmişti.

YAŞLI KADININ ÇARESİZCE TAKSİ BULMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR