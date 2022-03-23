Bursa’da mülk sahibinin akılalmaz önlemi! Hırsızlardan bıkınca bakın ne yaptı
Bursa’da, mülk sahibi Zehra Kaplanoğlu tarafından tadilatı tekrar yaptırıldıktan sonra satışa çıkarılan üç katlı bina, hırsızlar tarafından soyuldu. Kombi, elektrik tesisatı, doğal gaz petekleri çalınan evin sahibi Kaplanoğlu, hırsızlık olaylarından kurtulamayınca, evin ilk 2 katının kapı ve camlarına içeriden duvar ördürdü. Binanın satış işlemleriyle ilgilenen emlakçı Mustafa Akkuyu, "Satılık binayı görmek isteyenler için dairelerin içerisinden video çektik ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz" şeklinde konuştu.
İstanbul'da ikamet eden Zehra Kaplanoğlu, 2020'de yatırım amaçlı Bursa'nın Yıldırım ilçesinden 3 katlı bir bina aldı. Kaplanoğlu, binayı aldıktan sonra tadilat yaptırdı. 3 katlı binanın içerisini baştan aşağı yaptıran Kaplanoğlu, binayı satışa çıkardı.
YENİLENEN BİNAYI TALAN ETTİLER
Kaplanoğlu, evle ilgilenmesi için Kurtoğlu Mahallesi'nde emlakçılık yapan Mustafa Akkuyu ile anlaştı. Mustafa Akkuyu, tadilatı tamamlanan 3 katlı binaya satılık ilanı astı. Bu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, giriş kattaki demir pencere korkuluklarını kesip çaldı.
Belli bir süre sonra hırsızlık için tekrar gelen hırsızlar, girdikleri evin içerisindeki elektrik tesisatı, kombi, doğal gaz petekleri ve muslukları söktü. Hırsızlığı engelleyemeyen mülk sahibi, 3 katlı binanın giriş ve ikinci katındaki dairelerin pencerelerine ve kapılarına içeriden duvar ördü.
"EVİN İÇİNİ VİDEODAN GÖSTERİYORUZ"
Hırsızların binaya girmesini önlemek için evin kapı ve pencerelerine duvar ördüklerini belirten emlakçı Mustafa Akkuyu, satılık olan binayı almaya gelen kişilerin şaşkınlık yaşadığını belirtti. Binanın içerisine şu an girilemediğini, ilanı görüp satın almaya gelenlere ev içerisinden daha önceden çekilen videoları göstererek pazarlık yaptıklarını belirten Akkuyu, "Mülk sahibimiz burayı satın aldı. A'dan Z'ye bütün tadilatını yaptı. Daha sonra satılık ilanı verdik. İlan verdikten 1 ay sonra hırsızlar girdi. Kombi tesisatını söküp, götürdüler. Daha sonra korkulukları söküp götürdüler. Elektrik tesisatlarını, doğal gaz peteklerini söktüler. Ev sahibiyle görüşüp, buna bir çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Mülk sahibi bana, evin camlarına duvar örmemizi söyledi. Duvar örüldü. Satılık olan evi görmek isteyenler için evin içerisinden video çektik. Oradan gösteriyoruz ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz" dedi.
'TRAJİKOMİK BİR OLAY'
Böyle bir olayla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik ise "Trajikomik bir olay. Mal sahibi burasını alıp güzelce tadilat yaptırdı. Son zamanlarda artış gösteren basit hırsızlık olayları sonrasında evin içerisine girenler oldu. Kombiyi, petekleri çaldılar. Pencere korkuluklarını da kesip götürdüler. Mülk sahibi hırsızlık olaylarını önleyemeyeceklerini anlayınca içeriden duvar ördürdü. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahalle muhtarı olarak çok üzgünüm. Bir şehrin ortasındayız. Şehrin merkezinde böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizleri üzüyor" ifadelerini kullandı.
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