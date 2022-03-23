Bursa’da mülk sahibinin akılalmaz önlemi! Hırsızlardan bıkınca bakın ne yaptı

"EVİN İÇİNİ VİDEODAN GÖSTERİYORUZ"

Hırsızların binaya girmesini önlemek için evin kapı ve pencerelerine duvar ördüklerini belirten emlakçı Mustafa Akkuyu, satılık olan binayı almaya gelen kişilerin şaşkınlık yaşadığını belirtti. Binanın içerisine şu an girilemediğini, ilanı görüp satın almaya gelenlere ev içerisinden daha önceden çekilen videoları göstererek pazarlık yaptıklarını belirten Akkuyu, "Mülk sahibimiz burayı satın aldı. A'dan Z'ye bütün tadilatını yaptı. Daha sonra satılık ilanı verdik. İlan verdikten 1 ay sonra hırsızlar girdi. Kombi tesisatını söküp, götürdüler. Daha sonra korkulukları söküp götürdüler. Elektrik tesisatlarını, doğal gaz peteklerini söktüler. Ev sahibiyle görüşüp, buna bir çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Mülk sahibi bana, evin camlarına duvar örmemizi söyledi. Duvar örüldü. Satılık olan evi görmek isteyenler için evin içerisinden video çektik. Oradan gösteriyoruz ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz" dedi.