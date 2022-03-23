Bursa'da sahte savcı ve hakim şebekesi yakalandı! 28 Bin Euro'luk vurgun
Bursa'da kendilerini hakim veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, vatandaşlardan 28 Bin Euro para çaldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışması sonucunda 5 zanlı İstanbul'da yakalandı.
Bursa'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini hakim veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar İ.G. adlı bir vatandaşı 28 Bin Euro dolandırdı.
HEMEN HEMEN 400 KAMERA İNCELENDİ
Müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 400'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ayrıca banka hesaplarını da incelemeye alan ekipler şüphelileri kısa sürede tespit etti.
5 ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI
Eş zamanlı düzenlenen baskın sonucu şüpheliler, İ.Ç. ( 23), S.C. (20), Ö.C. (36), U.K. ( 26) ve O.Y. (29) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı geldi.
"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE BAĞLANTINIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ"
Uyarıda, "Telefonda kendilerini polis, savcı, asker, hakim, savcı gibi tanıtarak farklı bahanelerle, özellikle "hesaplarınız terör örgütünün eline geçti, FETÖ terör örgütüne bağlantınız olduğu öğrenildi" şeklindeki sözlere kanmayın. Hesaplarınız hırsızların eline geçti gibi cümleler kurarak sizleri kandırmaya çalışan kişilere itibar etmeyin. İstenilen hesaplara para göndermeyin, elden para vermeyin" denildi.
Polis yetkilileri, vatandaşların şüphelendikleri durumda 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini ifade ettiler.
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