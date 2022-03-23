Sırp modeli eve kilitleyip 8 saat kabusu yaşatmıştı! Cezası belli oldu

Fakat daha fazlasını bekliyordum. Ancak burası Türkiye, erkeklerle mücadele burada biraz zor.

Çünkü erkeklerin pozisyonu biraz yüksek kadınlardan ne yazık ki. O profesyonel yalancı.

Hayatımda tanıştığım en iyi yalancı. Babam, ailem ve arkadaşlarım burada bana destek olmak için geldiler. Teşekkür ederim desteğiniz için" dedi...