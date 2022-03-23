Sırp modeli eve kilitleyip 8 saat kabusu yaşatmıştı! Cezası belli oldu
İstanbul'da birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek 8 saat boyunca darp ettiği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un cezası belli oldu. Yönetmen basit kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası aldı.
İstanbul Ortaköy'de 2 Haziran 2019 tarihinde iddiaya göre, organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop, birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp Model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek darp etti. Dukiç'in şikayeti ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilmiş ve Çağrı Tortop hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
SIRP MODELE KABUSU YAŞATMIŞTI!
Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop mahkemedeki ifadesinde, müştekiyi 6 saat dövdüğü iddiasını yalanlayarak "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu.Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" demişti. Tortop, Dukic'in saldırgan tavırları devam edince hastaneye götürmek için 112'yi aradığını söylemişti. Gelen raporda ise sanığın 112'yi atamadığı ortaya çıkmıştı.
SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ
Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop savunmasında "Müşteki tarafı dosyaya kesinlikle hakim değil. Hasta olmadığını, benim ilaç kullandığımı iddia ettiler. Evim Ortaköy göbeğinde heryer camdır ölüm tehlikesi olan çıkıp bağırır.Benim tek hatam bipolar hastasının kriz anında intihar etmesine engel olmak. Tekrar olsa tekrar engel olurum" dedi. Tortop'un avukatı iddialar reddederek beraatını talep etti.
Son sözü sorulan Çağrı Reşat Mehmet Tortop, "Kolluk kuvvetlerinde, mahkemede verdiği ve basına aktardığı hiçbir ifade tutmadı. Bipolar hastaları kriz anını ve kendilerine verdikleri zararları hatırlamıyor. Hindistan'da bir şahısla aynı senaryoyu yaşamış. Bu kadının bipolar hastalığından kaynaklanan sürekli yalan söyleme durumu var. Ünlü olmak, ilgi çekmek için böyle davranmaktadır. Karar sizindir" dedi.
"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ TUTUKLANMADIM"
Mahkeme, sanık Tortop hakkında her ne kadar 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açılmış ise de olayın bütün haline bakıldığından 'basit kasten yaralama' suçundan 9 ay ceza verdi. Mahkeme cezanın ertelenmesine ve Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un 1 yıl denetim altında bırakılmasına karar verdi. Duruşma çıkışı Tortop, "Gördüğünüz gibi tutuklanmadım.Buna hukuğun zaferi deniyor" diyerek adliyeden ayrıldı.
"KAZANAN BEN OLDUM"
Adliye önünde açıklama yapan Tanja Dukiç ise, "En azından mutlu olduğumu söyleyebilirim. Cezalandırılmasına karar verildi. Fakat bunun yaşadığım tüm taciz ve gördüğüm işkence için gerçek bir cezalandırma olduğunu düşünmüyorum.
Boğazıma bıçak dayadı, çok kötü dövdü. Fakat mahkemede çok fazla yalan söyledi. Benim hasta olduğumu söyledi ama eğer ben hastaysam, neden hasta biriyle ilişkideydi? Çok yalan söyledi. Mutluyum, kazanan ben oldum.
Fakat daha fazlasını bekliyordum. Ancak burası Türkiye, erkeklerle mücadele burada biraz zor.
Çünkü erkeklerin pozisyonu biraz yüksek kadınlardan ne yazık ki. O profesyonel yalancı.
Hayatımda tanıştığım en iyi yalancı. Babam, ailem ve arkadaşlarım burada bana destek olmak için geldiler. Teşekkür ederim desteğiniz için" dedi...
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