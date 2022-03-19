Son dakika: Kadıköy’de park halindeki pikap alev alev yandı

Olay sırasında sokak üzerindeki bir restoranda yemek yiyen Berat Hastürk yangınla ilgili, "Biz içeride çiğ köfte yiyorduk. Birden dumanlar çıkmaya başlayıp, alev aldı. İtfaiyeyi aradık ondan sonra. Binadan birisi yangın söndürücüyle müdahale etti ama fayda etmedi. İtfaiyeyi beklemek zorunda kaldık. Bayağı alevli yandı" dedi.