19 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Güzellik uzmanları esrarla yakalandı! Ciddi suç olduğunu bilmiyorlarmış

Güzellik uzmanları esrarla yakalandı! Ciddi suç olduğunu bilmiyorlarmış

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
ABONE OL
Güzellik uzmanları esrarla yakalandı! Ciddi suç olduğunu bilmiyorlarmış

Son dakika haberine göre: Adana'da polisin durdurduğu otobüsteki yolculardan güzellik uzmanı olduklarını söyleyen R.O. ve S.H.’nin el çantalarında 1 kilo 56 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsünü şüphe üzerine kent merkezinde durdurdu.

Ekiplerin otobüste narkotik köpekle yaptığı aramada, yolculardan R.O. ve S.H.'nin el çantasından 2 paket halinde toplamda 1 kilo 56 gram esrar çıktı. Güzellik uzmanı olduklarını söyleyen şüpheliler, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden ve "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenilen R.O. ve S.H. adliyeye sevk edildi.

Daha önce suç kayıtları olmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA