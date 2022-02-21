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Edirne’de alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Edirne’de alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı

Edirne'de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna dönen otomobilden geriye demir yığını kaldı. Alevler öteki araçlara sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü.

Edirne'nin sanayi sitesindeki alanda hurda araçların birinde daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa süre içerisinde alevlerin her tarafını sardığı hurda bir araç alev topuna döndü.

DİĞER ARAÇLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangında, bir araçtan geriye sadece demir yığını kaldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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