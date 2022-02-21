Edirne’de alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı
YAŞAM İHA
Edirne'de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna dönen otomobilden geriye demir yığını kaldı. Alevler öteki araçlara sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü.
Edirne'nin sanayi sitesindeki alanda hurda araçların birinde daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa süre içerisinde alevlerin her tarafını sardığı hurda bir araç alev topuna döndü.
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