Isparta’da kocasını öldürüp tandırda yakan Emel’e müebbet hapis istendi





"OLAY GÜNÜNE İLİŞKİN BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, çiftin 3 çocuğu, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Çocuklardan Ö.Y.'nin (17) 'suça iştirak'ten tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, çiftin en küçük çocuğu Ö.Y. (6) tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.