Isparta’da kocasını öldürüp tandırda yakan Emel’e müebbet hapis istendi
Isparta’da boşandıktan sonra dini nikahla beraber yaşamaya devam ettiği 45 yaşındaki Ramazan Yılmaz’ı tüfekle öldürdükten sonra cansız bedenini tandırda yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan 42 yaşındaki Emel Gür'ün, müebbet hapsi istendi.
Olay, 13 Ekim 2020 tarihinde Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde yaşandı. 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla beraber yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışmaya başladı.
AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP CESEDİ TANDIRLA YAKTI
Gür, Yılmaz'ı eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"OLAY GÜNÜNE İLİŞKİN BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, çiftin 3 çocuğu, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Çocuklardan Ö.Y.'nin (17) 'suça iştirak'ten tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, çiftin en küçük çocuğu Ö.Y. (6) tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.
MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Mütalaasını veren savcı, Emel Gür'ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık icin ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı, tutuksuz yargılanan Ö.Y.'nin cinayete iştirak ettiğine ilişkin delil olmadığını, olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.
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