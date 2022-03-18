Recep Sert uyuşturucudan tutuklandı

Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirmişti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı.

İçlerinde yüz ve çene nakli olan Recep Sert'in de bulunduğu 10 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından sabah adliyeye sevk edildi.

Recep sert ve beraberinde adliyeye sevk edilen 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.