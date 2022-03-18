İlk yüz nakli yapılan Recep Sert suçüstü yakalandı! İlk vukuatı değil
Daha önce borçları yüzünden tutuklanan ve Bilecik'te ise bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert ile gözaltına alınan Recep Sert, bu kezde Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu baskınında yakalandı. Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe aldı.
Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.
1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakılırken, Recep Sert, E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32) , D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diyerek seslendi.
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