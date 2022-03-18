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PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu! Çözülme büyüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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PKK’dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu! Çözülme büyüyor

İçişleri Bakanlığı'nın çağrıları ve Türk askerinin yoğun operasyonları PKK'da çözülmeyi artırıyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 18'e yükseldi.

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