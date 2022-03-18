İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Anlaşmalı ekspertiz tuzağı

"BANA DEVLET BİR ŞEY YAPAMAZ GİT BABANA ŞİKAYET ET"

Yaşananları anlatan Miktat Fırat, "Bu aracı şubat ayında almaya karar verdik ve ekspere götürdük. Bize firma bir sıkıntı olmadığını söyledi ama sonrasında aracımda onlarca hasar çıktı. Bunları bana söylememişti. Aracımın kusursuz olduğunu söylemişti. Satan kişi ile organize şekilde olduklarını düşünüyorum. Bize aracın düzgün olduğunu beyan etti. Biz de güvenerek bunu satın aldık. Araç muayene istasyonunda çalışan bir arkadaşım var.