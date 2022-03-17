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Son dakika: Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: Fatih’te bir kişi tramvayın altında kaldı

Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı. Kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı.

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