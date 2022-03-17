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Son dakika: Tramvayda 'yol verme' kavgası! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: Tramvayda ’yol verme’ kavgası! O anlar kamerada

Son dakika haberine göre Mescid-i Selam Topkapı tramvayında, yol verme ve ilerleme tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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