Düzce’de otobüs durağında şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Olay; Düzce merkez Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Atatürk Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin önündeki otobüs durağında bir çantanın asılı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ihbar etti.