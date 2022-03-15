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Düzce'de zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucu imalatçıları kıskıvrak yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Düzce’de zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucu imalatçıları kıskıvrak yakalandı

Son dakika haberleri... Düzce’de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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