Elazığ’da ilginç görüntü: Evlerin içi karla doldu
YAŞAM İHA
Elazığ’da bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz olarak etkilerken, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bir takım bölgelerde evler kara gömüldü. Rüzgarın tesiri ile pek çok evin içi de karla doldu.
Elazığ'a 105 ile Kovancılar ilçesine de 37 kilometre mesafedeki bin 20 rakımlı Göçmezler köyünde adeta kar esareti yaşanıyor.
EVLER KARA GÖMÜLDÜ
Hemen hemen bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği köyde vatandaşlar zor günler yaşarken, bazı evler ise kara gömüldü.
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