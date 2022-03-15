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Elazığ’da ilginç görüntü: Evlerin içi karla doldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Elazığ’da ilginç görüntü: Evlerin içi karla doldu

Elazığ’da bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz olarak etkilerken, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bir takım bölgelerde evler kara gömüldü. Rüzgarın tesiri ile pek çok evin içi de karla doldu.

Elazığ'a 105 ile Kovancılar ilçesine de 37 kilometre mesafedeki bin 20 rakımlı Göçmezler köyünde adeta kar esareti yaşanıyor.

EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Hemen hemen bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği köyde vatandaşlar zor günler yaşarken, bazı evler ise kara gömüldü.

KAR KALINLIĞI 1 BUÇUK METREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı köyde, vatandaşlar kar birikintilerini temizlemek için var güçleri ile çalışırken, ortaya çıkan manzara cep telefonu kameralarına yansıdı.

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