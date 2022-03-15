Çevirmediği dolap yok! Yeni mağdurları ortaya çıktı

ÇİFTLİĞİ YARIM BIRAKTI

Uludoğan, "Adem Dolapçı, çiftliği yarım bırakıp kaçtı. Verdiğim senet 3. kişilere geçmiş. Bütün malım mülküm şu anda hacizli. Kendi gücümle yarım kalan çiftliği bitirdim. Tüm servetim hacizli olduğu için bankalardan kredi de çekemiyorum. Ankara Kazan'da iki firmayı daha dolandırdığını öğrendim" ifadelerini kullandı. Belediye çalışanı Birol Horuzcu ise Dolapçı'nın kendisini de dolandırdığını söyleyerek, "4 sene önce altın ve dövizlerimi bozdurup vermiştim. Şimdinin 500 bin lirası ediyor. Benim hobi bahçesi hevesim vardı. Parayı almasına rağmen hobi bahçesi yapmadı. Beni dolandırdı, şikâyetçi oldum" diye konuştu.

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