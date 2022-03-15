Zorla girdiği evde kız arkadaşını darp etti

Henüz bilinmeyen bir nedenle Güneş A.'ya saldırdığı öne sürülen Hıdır A., kadını darbederek yaraladı. Güneş A., saldırı sırasında evde bulundurduğu biber gazı ile kendini korumak istedi ancak başarılı olamadı. Çocuklarının önünde Güneş A.'yı yaralayan Hıdır A., olayın ardından kaçtı. 2 yaşındaki oğlunu evde bırakan Güneş A., 15 ve 10 yaşlarındaki diğer iki çocuğunu yanına alarak, yaralı halde yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki polis merkezine gitmek için yola çıktı.