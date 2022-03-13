Önce arabasını sattı sonra evini... ‘Dolapçı’ nişanlıya 5.5 milyon kaptırdı

ÖNCE ARABASINI SATTIRDI

İddiaya göre, o dönemde bir firması olduğunu söyleyen Adem Dolapçı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir hayvan tesisi inşaatı yaptığını belirterek Ayten Kahraman'dan kolejden ayrılarak kendi yanında çalışmasını istedi. Kolejdeki işinden ayrılan Kahraman, Dolapçı ile birlikte çalışmaya başladı. Firmadaki işlerden anlamadığını belirten Kahraman bir süre sonra, Dolapçı'nın şirketinden ayrılarak Ankara'daki başka bir okulda halkla ilişkiler müdürü olarak işe başladı. Dolapçı, bir gün Kahraman'ın yanına gelerek "İşlerim bozuldu. Acil paraya ihtiyacım var" dedi. Kahraman ise 150 bin liralık aracını satıp parayı sevgilisine verdi. Birkaç gün sonra Kahraman'ın yanına gelen Dolapçı bu kez, "Para yetersiz kaldı. Benim için kredi çeker misin?" dedi. Bu isteği de geri çevirmeyen Kahraman, 50 bin lira kredi çekti. Ancak Dolapçı'nın istekleri bitmedi.