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Ordu'da soba gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Ordu’da soba gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 70 yaşındaki Hüseyin Sevim ile 67 yaşındaki eşi Dursene Sevim, yaşamını yitirdi.

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