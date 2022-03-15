Ordu’da soba gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Olay, akşam sularında Ilışar Mahallesi'nde gerçekleşti. Hüseyin ve Dursene Sevim çiftinden haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık görevlileri geldi. YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Sevim çiftini yerde hareketsiz buldu. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN