Beşiktaş’ta kontrol noktasından kaçmaya çalışan araba polis otolarına çarptı: 3 polis yaralandı

3 POLİS YARALANDI



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 polis memuru yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.