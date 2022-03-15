Tam bağımsız Türkiye’nin şifrelerini sunuyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleriyle 5 yıl boyunca başarılı bir hizmet sunan Dr. Berat Albayrak, politikalarını "Burası Çok Önemli" kitabıyla anlattı. Memleketi Trabzon'da da yoğun ilgi gören kitabı almak için kuyruk oluşturan vatandaşlar, "Bu kitap gerçekten önemli. Herkesin okumasını isterim." mesajı verdi.
Dr. Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini yaptığı 5 yıllık dönemde uyguladığı politikaları anlattığı "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" adlı kitabı geçen cuma günü D&R mağazalarında raflardaki yerini aldı.
288 sayfalık kitapta, bakanlık yaptığı süre zarfında daha önce kamuoyuna yansımayan çok sayıda anekdotu okuyucuyla paylaşan Berat Albayrak, kitapta Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmek için siyasi kariyeri boyunca attığı adımların şifrelerini sunuyor.
"ADI GİBİ ÇOK ÖNEMLİ"
Albayrak'ın, Türkiye'nin yaptığı hamleler neticesinde 2030'a kalmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak en güçlü dönemine yürüdüğünü vurguladığı kitaba, tüm Türkiye'de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Özellikle Albayrak'ın memleketi Trabzon'da birçok okur, kitabı almak için Forum AVM'de bulunan D&R mağazasına akın etti. Kitabı alan vatandaşlardan bazıları kitapla ilgili düşüncelerini anlattı.
İşte söyledikleri;
Murat İslam: Berat Albayrak, bakanlığı döneminde çok güzel işler yaptı. Bu kitap, onun hayata geçirdiği projelerin gerçekleşme zamanının geldiğini anlatıyor. Siyasi ve ekonomik açıdan tam bağımsız Türkiye'nin şifrelerini sunuyor. İsmi gibi, çok önemli' bir kitap. Kitabı, kendim ve çocuklarım için aldım ve herkese tavsiye ediyorum.
Mehmet Şah Altunbaş (Öğrenci): Bakanlığı döneminde ülke ekonomisi için önemli projeleri hayata geçiren Berat Albayrak'ın kalemine aldığı kitap, ülkenin nereden nereye geldiğini ve güzel günlere doğru ilerlediğimizi anlatan, bizim için de çok önemli bir bilgi hazinesi. Kitabı çok beğendim. Herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum.
Serdar Aydın: Türkiye'nin geçmişten geleceğe doğru yükselişini anlatan ismi gibi çok önemli bir kitap. Berat Albayrak'ın, geleceğe dair gerçekleştirdiği önemli projeler şimdi hayata geçiyor. Yaşanan zorlu günlerin geçeceğini ve ekonomik refaha gireceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bu kitap gerçekten önemli. Herkesin okumasını isterim.
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