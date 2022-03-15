İşte söyledikleri;

Murat İslam: Berat Albayrak, bakanlığı döneminde çok güzel işler yaptı. Bu kitap, onun hayata geçirdiği projelerin gerçekleşme zamanının geldiğini anlatıyor. Siyasi ve ekonomik açıdan tam bağımsız Türkiye'nin şifrelerini sunuyor. İsmi gibi, çok önemli' bir kitap. Kitabı, kendim ve çocuklarım için aldım ve herkese tavsiye ediyorum.

Mehmet Şah Altunbaş (Öğrenci): Bakanlığı döneminde ülke ekonomisi için önemli projeleri hayata geçiren Berat Albayrak'ın kalemine aldığı kitap, ülkenin nereden nereye geldiğini ve güzel günlere doğru ilerlediğimizi anlatan, bizim için de çok önemli bir bilgi hazinesi. Kitabı çok beğendim. Herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum.