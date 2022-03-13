İstanbul’u Aybar vurdu! Kağıthane’de kayan araba yayalara çarptı: O anlar kamerada

2 KİŞİYE ÇARPTI

Görüntülerde, otomobilin sokakta ağır ağır ilerlerken, yokuş aşağı birden hızlandığı görülüyor. Virajı alırken kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir başka otomobile çarparken, sokakta yürüyen bazı vatandaşlar kaçışmaya başlıyor. Yokuş aşağı kaymaya devam eden otomobil daha sonra park halindeki bir aracın yanında duran iki kişiye çarpıyor. Otomobil, bir bina önünde park eden araca vurduktan sonra durabiliyor.