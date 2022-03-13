Üsküdar’da karın sefasını onlar sürdü! Kar banyosu yapıp Boğaz'ın buz gibi sularına atladılar
İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Sahili'ne gelen 10 kişilik yüzücü grubu, önce deniz kenarında kar banyosu yaptı. Kendilerine 'Kuzguncuk Tosbağaları' ismini veren grup akabinde de Boğaz'ın buz gibi sularına atladı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Sahili'ne gelen 10 kişilik yüzücü grubu, önce deniz kenarında kar banyosu yaptı. Akabinde de Boğaz'ın buz gibi sularına kendilerini bıraktılar.
İstanbul'da kar yağışı etkili olmayı sürdürürken kendilerine 'Kuzguncuk Tosbağaları' adını veren 10 kişilik yüzücü grubu Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde bir araya geldi.
Yüzücüler denize atlamadan önce karın üzerine uzanarak kar banyosu yaptı.
Akabinde Boğaz'ın buz gibi sularına atladı.
Dakikalarca suda kalan grup ardından yaktıkları ateşte ısınarak sucuk pişirdi.
"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM ECZANELERDE BULUNMAYAN TEK İLAÇ"
Yüzücülerden Hasan Güzel, "Herkese tavsiye ediyoruz. Yazdan başlayacaklar, hiç bırakmamak şartıyla. Bizim gibi 365 gün devam edecekler. Önce kar banyosu, sonradan da denize girecekler. Eczanelerde bulunmayan tek ilaç." dedi.
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