Sıcaklık eksi 27 dereceye düştü! En düşük hava sıcaklığı bu kez Bolu'da ölçüldü
Son dakika haberi... Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Öte yandan soğuk hava, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, sürücüler buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece olarak kaydedilirken, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı sıfırın altında 23,3 derece ile ikinci sırada yer aldı.
Öte yandan soğuk hava, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
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