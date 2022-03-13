13 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kan donduran ölüm! Karlar içinde ceset bulundu

Bursa’da kan donduran ölüm! Karlar içinde ceset bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
ABONE OL
Bursa’da kan donduran ölüm! Karlar içinde ceset bulundu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir şahsın, boş arazide kafasından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'de yer alan bir arsadan geçen bir vatandaş karların arasından hareketsiz yatan birini gördü. Durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Ferdi Sevim (39) olduğu tespit edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Sevim'in başından vurulmuş olduğu ve bacağının altında tabanca bulunduğu belirlendi.

Sevim'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karlar içinde ceset bulundu KARLAR İÇİNDE CESET BULUNDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA