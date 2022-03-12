Son dakika: Üniversiteli Rabia Kallı'dan 7 gün sonra acı haber! Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı
Son dakika haberine göre Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.
Isparta'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Olay, 5 Mart'ta akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı.
Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.
7 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti. Kallı'nın ölümünü, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sosyal medya hesabından duyurdu.
Prof. Dr. Çarıkçı açıklamasında, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencimiz Rabia Kallı, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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