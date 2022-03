Son dakika: Bolu’da etkili kar | Vali Ahmet Ümit kararı duyurdu: Tır ve kamyonlar...

Ümit, alınan tüm tedbirlere rağmen bazı tır ve kamyon sürücülerinin uygulama noktalarından kaçtığını ifade ederek, "Her şeye rağmen aradan çıkan tırlar yolda kaymak suretiyle diğer araçların da yolunu kapatıyorlar. Şu anda diğer araçlara yani otomobil ve otobüslere müsaade ediliyor. Ancak onlar için de her an yol kapanabileceğinden mecbur olmadıkça hele hele kesinlikle kış lastiği olmadan yola lütfen çıkmayalım. Aksi halde yollarda birtakım sıkıntılarla karşılaşmamız her an mümkün." dedi.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ulaşım yönünden bazı sıkıntıların yaşandığına vurgu yapan Ümit, sürücülerin trafiğe bunu bilerek ve kötü hava şartları dikkate alınarak çıkmasını istedi.

Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle artık Bolu ili sınırları içine kamyon ve tır almama kararı aldıklarını da açıklayan Ümit, şunları söyledi: