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Son dakika: İstanbul'da iki işyerinde çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: İstanbul’da iki işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da atık kağıtların depolandığı iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

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