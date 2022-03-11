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Aydın’da 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Aydın’da 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aydın'da düzenlenen operasyonda iki ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak yakıtı piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirtildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda tank içinde atık yağ ile kimyasal madde karıştırılarak elde edilen iki ton kaçak yakıt bulundu.

Şüphelilerin kaçak yakıtı piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirtildi.

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