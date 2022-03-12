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Niğde’de 5 yıl sonra ortaya çıkan vahşet! Emrah Dinçer cinayetini Çin yalanıyla sakladılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Niğde’de 5 yıl sonra ortaya çıkan vahşet! Emrah Dinçer cinayetini Çin yalanıyla sakladılar

Niğde’de işlenen ve üç kez takipsizlik kararı verilen olayın ardından korkunç cinayet çıktı. Eniştesi ve ailesi tarafından öldürülüp betonla üzeri örtülen Emrah Dinçer’in babası Remzi Dinçer konuştu. Öte yandan zanlıların ve tanıkların ifadelerine göre zanlıların Dinçer’i öldürdükten sonra 2 yıl boyunca Dinçer’in cep telefonunu kullanarak sürekli ailesinden para aldıkları, ailenin şüphelenmesi üzerine Dinçer’in Çin’e gittiği yalanını söyledikleri ileri sürüldü.

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