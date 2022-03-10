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İstanbul'da aile vahşeti! Cinnet geçiren kişi eşini ve çocuklarını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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İstanbul’da aile vahşeti! Cinnet geçiren kişi eşini ve çocuklarını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul Beylikdüzü'nde Bülent Aktaş isimli şahıs cinnet geçirmesiyle birlikte önce eşini ve iki çocuğunu tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra intihat etti. Olaya ilişkin konuşan komşu Meltem Şimşek "İyi bir aileydi. Sorunsuz iyi geçinen bir aileydi. Hiç kimse beklemiyordu." ifadelerini kullandı.

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