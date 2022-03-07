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Adana'da görülmemiş vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdüler! Polis baskınında intihar etti
Adana'da otomobilde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu B.E.'yi yaralayıp, babası Kayhan Erkara'yı (37) öldüren cinayet şüphelilerinden Mustafa Okay, Mersin'de polis baskını sırasında intihar etti. Diğer 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 07.03.2022 10:32Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:33