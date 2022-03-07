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Haberler Galeri Adana'da görülmemiş vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdüler! Polis baskınında intihar etti

Adana'da görülmemiş vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdüler! Polis baskınında intihar etti

Adana'da otomobilde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu B.E.'yi yaralayıp, babası Kayhan Erkara'yı (37) öldüren cinayet şüphelilerinden Mustafa Okay, Mersin'de polis baskını sırasında intihar etti. Diğer 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 07.03.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:33
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Adana’da görülmemiş vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdüler! Polis baskınında intihar etti

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, 6 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında kızı ile gezdikten sonra otomobiliyle evinin önüne gelen Kayhan Erkara, otoparka gireceği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Adana’da görülmemiş vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdüler! Polis baskınında intihar etti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Kayhan Erkara'nın hayatını kaybettiği, kızı B.E.'nin ise bacağından yaralandığı belirlendi.

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Adana’da görülmemiş vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdüler! Polis baskınında intihar etti

Küçük çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Adana’da görülmemiş vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdüler! Polis baskınında intihar etti

MERSİN'DE OPERASYON
Başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin 3 kişi olduğunu belirledi.

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Adana’da görülmemiş vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdüler! Polis baskınında intihar etti

İsimlerinin Hikmet D., Hilmi G. ve Mustafa Okay olduğu tespit edilen şüphelilerin Mersin'e kaçtığını belirleyen polis, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandıklarını saptadı.