Türkiye’de şubat ayı sıcaklık ortalaması arttı! İşte en sıcak ve en soğuk iller

Türkiye'de şubat ayında en yüksek sıcaklık 24,5 derece ile Şırnak Cizre'de, en düşük sıcaklık -26,7 derece ile Van Özalp'te ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de 4,1 derece olarak kaydedilen uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı bu sene 5,4 derece oldu.

Şubat ayında en düşük sıcaklık -26,7 derece ile Van Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 24,5 derece ile Şırnak Cizre'de tespit edildi. Ölçümlere göre, Şubat 2022'de sıcaklık ortalaması, uzun yıllar ortalamasının 1,3 derece üzerine çıktı.

Bu yılın şubat ayında ortalama sıcaklıklar Lüleburgaz, Alanya, Adana, Kaş, Acıpayam, Kale-Demre, Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Bafra, Oltu, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Marmara bölgesinde geçen ay ortalama sıcaklıklar, Lüleburgaz çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,1 derece iken, geçen ay 7,2 derece olarak tespit edildi. En düşük sıcaklık -5,6 derece olarak Balıkesir merkezde, en yüksek sıcaklık ise 21,1 derece olarak Balıkesir'in Gönen ilçesinde ölçüldü ve ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında yaşandı.

Ege bölgesinde ise 7,4 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 7,9 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık -9,7 derece olarak Afyonkarahisar'da, en yüksek sıcaklık ise 20,6 derece olarak Muğla'nın Milas ilçesinde tespit edildi.