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Son dakika: Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Son dakika haberleri... Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini bildirdi.

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