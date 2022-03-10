Meteoroloji peş peşe uyarmıştı! Aybar kar fırtınası İstanbul’u beyaza bürüdü! | İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte son dakika kar haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece başlayan sabah saatlerinde de etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İstanbul'a TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor. AFAD ve Meteoroloji'den ise son dakika uyarıları geldi.

BİR ANDA BASTIRDI



24 Ocak'ta beyaz esarete dönüşen kar yağışının kentte benzer olumsuzluklar yaşatmaması için daha sıkı önlemler alınmıştı. Kamu kurumları ve okullar bugün ve yarın tatil edilirken, saat 04.00'ten itibariyle de tır ve kamyonların kente girişi yasaklanmıştı. Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri istenmişti.

Beklenen kar yağışı ani bir şekilde bastırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan kar yağışı, bir anda bastırdı. Dakikalar içinde şehir beyaza büründü. Tüm uyarılara rağmen özel araçlarıyla yola çıkanlar olduğu görüldü. Yolda kalan sürücüler her zamanki manzaraların yaşanmasına neden oldu.