Meteoroloji peş peşe uyarmıştı! Aybar kar fırtınası İstanbul'u beyaza bürüdü! | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte son dakika kar haberleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı gece başlarken, sabahın erken saatlerinde etkisini arttırdı. Meteoroloji ve AFAD'dan kritik uyarılar geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidilirken 10 ve 11 Mart tarihlerinde İstanbul’dan yurt için ve yurtdışına yapılacak toplam 486 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi. Öte yandan AFAD, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece başlayan sabah saatlerinde de etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İstanbul'a TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor. AFAD ve Meteoroloji'den ise son dakika uyarıları geldi.
BİR ANDA BASTIRDI
24 Ocak'ta beyaz esarete dönüşen kar yağışının kentte benzer olumsuzluklar yaşatmaması için daha sıkı önlemler alınmıştı. Kamu kurumları ve okullar bugün ve yarın tatil edilirken, saat 04.00'ten itibariyle de tır ve kamyonların kente girişi yasaklanmıştı. Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri istenmişti.
Beklenen kar yağışı ani bir şekilde bastırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan kar yağışı, bir anda bastırdı. Dakikalar içinde şehir beyaza büründü. Tüm uyarılara rağmen özel araçlarıyla yola çıkanlar olduğu görüldü. Yolda kalan sürücüler her zamanki manzaraların yaşanmasına neden oldu.
O İLLERE KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 8 DERECE AZALIYOR
Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'A TIR VE KAMYON GİRİŞLERİ YASAKLANDI
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli ve Trakya'dan İstanbul'a ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon girişlerine müsaade edilmiyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İstanbul yönünde önlem alan trafik ekipleri, tır ve kamyon sürücülerini geçici giriş yasağıyla ilgili bilgilendiriyor.
Bilgilendirmenin ardından sürücüler tır, kamyon parklarına dönüyor.
KOCAELİ VALİLİĞİ DE AÇIKLADI
Kocaeli Valiliğince alınan karar gereği, İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişi durduruldu.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'den İstanbul istikametine saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişi engellendi.
Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda önlem alan polis, sürücüleri uyararak tır ve kamyonların geçişine izin vermedi.
468 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Sabah saatlerinden itibaren yüzünü gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidilirken 10 ve 11 Mart tarihlerinde İstanbul'dan yurt için ve yurtdışına yapılacak toplam 486 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi. Diğer seferlerin aksamaması için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda şu anda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ederken apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıklar tamamlandı. İGA ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarına başlarken İstanbul Havalimanı'nda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.
AFAD'DAN 38 İLE UYARI
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldığı belirtildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'nın doğusunda ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya'da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkâri olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı. Açıklamanın devamında "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı temsilcileri AFAD Başkanlıkta 7/24 esasına göre bulunmak üzere 09 Mart saat 21.00 itibariyle AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde faaliyete geçmişlerdir" denildi.
Açıklamada, illere göre alınan önlemler ve kararlara da yer verildi. İstanbul'da, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle İl AFAD Merkezinin 7/24 esasına göre teyakkuzda olduğu belirtilen açıklamada "Ekipler 9 Mart saat 16.00 itibari ile sahada konuşlanma noktalarında görevlendirilmiştir. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul iline girişine 10 Mart Perşembe günü saat 04.00'ten itibaren izin verilmeyeceği bildirilmiştir" ifadeleri kaydedildi.
Ankara'da şuana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı aktarılarak İl AFAD, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hazırda beklediği belirtildi.
KONYA'DA 3 İLÇEDE 30 MAHALLE YOLU KAPALI
Konya'da haberleşmenin devamlılığının kesintiye uğramaması için kritik bölgelere jeneratör yerleştirildiği belirtilerek "Konya-Seydişehir yolu ve Konya-Beyşehir yolu yoğun kar yağışı, zeminin karla kaplı olması nedeniyle saat 00.10 itibarıyla her iki istikamete de çekici türü araçlara kapatılmıştır. Seydişehir-Akseki, Kuruçay-Bozkır il yolunun kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle 09 Mart 2022 tarihinde saat 23.50 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır. Ankara-Isparta Devlet yollarının Akşehir ile Yalvaç arası (Yellibel geçidi), yoğun kar yağışı ve kuvvetli tipi nedeniyle 10 Mart 2022 tarih ve saat 00.30 itibari ile trafik güvenliği yönünden ağır taşıt ve çekicili araçlara kapatılmıştır. Toplam 3 ilçede 30 mahalle yolunun kapalı olduğu bildirilmiştir. Seydişehir'de enerji kesintisi olan 145 aboneye enerji verilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir" denildi.
AĞRI'DA 40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Açıklamada, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasındaki Tendürek geçidinin aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolu trafiğine kapatıldığı, yolda mahsur kalan araç sürücüleri için 100 kişilik yiyecek yardımının Türk Kızılayı tarafından bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada "Cumaçay-Kağızman arası karayolu ulaşımına kapalı olduğu bildirilmiştir. Kar yağışı nedeni ile 40 köy yolunun kapalı olduğu öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Van Bahçesaray ile Çatak arası karayolunun ulaşıma kapalı olduğu ifade edilen açıklamada Tunceli Hozat-Karaoğlan-Ovacık il yolunun 28 ila 59 kilometrelerinin AFAD tarafından yapılan çığ tehlikesi uyarısı nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı aktarıldı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah Trakya ile güneydoğu kesimlerinde, gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kıyılarında yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzeyi ile akşam saatlerinde bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 8°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu
MANİSA °C, 7°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile akşam saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Isparta ile iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Konya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KIRŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, güney çevreleri ile ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakkari'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Hakkari, Şırnak ve Kars'ta kar tatili var mı? Son açıklamalar...
- Rize'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta kar tatili var mı?
- Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart Ağrı, Muş, Bitlis, Elazığ, Erzurum'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları
- 📣 Kar tatili olan iller peş peşe açıklandı: 10-11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? SON DAKİKA HABERLER
- Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?
- Özel sektör tatil mi? 10 Mart Perşembe günü özel sektör kar tatili yapacak mı? İstanbul Valiliği son duyurular!
- Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- AVM'ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM' kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!
- Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!
- İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!
- İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?
- 📺 Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ne zaman, saat kaçta?