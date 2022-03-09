Su ısıtıcısına kadar götürdü! 1 aylık eşi tarafından hem dolandırıldı hem de iftiraya uğradı

"İNSANLARIN UMUDUNU ÇALIYORLAR"

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Esen, "Annesini rahatsız diye evime getirdim. Özel hastaneye götürüp tedavisini yaptırdım ve bana 'Annem korona virüse yakalandı.

Eve gelme' diye mesaj attı. Bu tabi hep planmış. Eve 1-2 gün gelmedim. Daha sonra geldiğimde ise bütün eşyalarımın çalındığını fark ettim. Benim en çok zoruma giden insanın umudunu alıp giden ve hiçbir şey olmamış gibi karakola gidip ifade verip geri çıkması. Evde olmadığım halde 'Beni darp etti' diyerek birde beni gözaltına aldırıyor" diye konuştu.