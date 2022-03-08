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Adana’da tetikçinin sabıkası kabarık çıktı: 30'un üzerinde kayıt! Yakalanacağını anlayınca...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Adana’da tetikçinin sabıkası kabarık çıktı: 30’un üzerinde kayıt! Yakalanacağını anlayınca...

Adana’da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda intihar eden sanığın gasp, uzun namlulu silah bulundurma, hırsızlık, adam yaralama gibi suçlardan 30’un üzerinde sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

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