Sokak köpeklerinin kovaladığı kız çocuğu kamyonun altında kaldı! Dehşet anı kamerada

Hatta hala fren izleri var, kamyon şoförü kurtarmak istedi ama maalesef kurtaramadı ve çocuk kamyonun altında kaldı. Cenab-ı Allah inşallah ailesine bağışlar" şeklinde konuştu.

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