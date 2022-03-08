Nusret Gökçe'den tüm dünya kadınlarına özel jest! Şubelerinde ücretsiz olarak ağırladı! Nusr-Et şubeleri doldu taştı...
Türkiye'de ve dünyada adını "Saltbae" hareketiyle duyuran ve Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren ünlü şef ve girişimci Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dünya genelindeki tüm şubelerinde kadınları ücretsiz olarak ağırladı. Gökçe'nin jestini sosyal medyadan duyurmasının ardından sabah tüm şubelerin önünde sabah saatlerinden itibaren yoğun kuyruklar oluşurken, Nusret Gökçe sırada bekleyen kadınlarla görüntülü konuşarak günlerini kutladı.
'Saltbae' hareketiyle adını tüm dünyaya duyuran ünlülerin etçisi Nusret Gökçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir jest geldi.
TÜM KADINLARI ÜCRETSİZ AĞIRLADI
8 Mart'ta tüm kadınları ücretsiz olarak restoranında ağırlayacağını duyuran Nusret Gökçe geçtiğimiz yıllarda da buna benzer kampanyalar düzenlemişti.
SIRADA BEKLEYEN KADINLARLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU
Ayrıca Nusret Gökçe dükkana girmek için sırada bekleyen vatandaşlarla görüntülü konuşarak kadınlar günlerini kutladı.
GEÇEN YIL DA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ
Nusret geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı etkinliği düzenlemiş ve kadınlar Nusr-Et şubelerine büyük ilgi göstermişti. Nusret'in tüm mekanlarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.
İŞTE NUSRET GÖKÇE'NİN INSTAGRAM PAYLAŞIMI
"Siz olmasaydınız biz olmazdık… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en lezzetli gününüz olsun. Tüm dünyadaki Nusr-Et restoranlarıma ücretsiz olarak davetlimsiniz. Enjoy"
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