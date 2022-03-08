Nusret Gökçe’den tüm dünya kadınlarına özel jest! Şubelerinde ücretsiz olarak ağırladı! Nusr-Et şubeleri doldu taştı...

İŞTE NUSRET GÖKÇE'NİN INSTAGRAM PAYLAŞIMI

"Siz olmasaydınız biz olmazdık… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en lezzetli gününüz olsun. Tüm dünyadaki Nusr-Et restoranlarıma ücretsiz olarak davetlimsiniz. Enjoy"