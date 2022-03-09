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Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu! Gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu! Gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre silahını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu kızı ve yeğenini vurdu. Silahı temizleyen M.K. ise gözaltına alınmasıyla birlikte olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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