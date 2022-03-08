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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Erdoğan, “Kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım.” dedi.

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