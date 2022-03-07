İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getiren şahıslar tutuklandı
YAŞAM İHA
İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen 3 şahısların, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanmasına karar verildi.
Harekete geçen ekipler, H.A., E.E. ve S.Z. isimli şahısların bulunduğu 06 FN 7605 plakalı kiralık aracı yol kontrolleri sırasında durdurdu.
Uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından yapılan aramada 310 gram metamfetamin ve 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?
- Bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nereden ve nasıl yapılır? Tüm detaylar...
- İstanbul'da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...
- Kadınlar Günü mesajları: 2022 sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- Evde bakım maaşı yattı mı? 7 Mart evde bakım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır?
- %22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...
- Petrol fiyatları uçtu! 7 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazot fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?
- YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- 7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları
- Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kaç yaşındaydı, nereli? İşte biyografisi...
- Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart Survivor Ekstra var mı yok mu?