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İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getiren şahıslar tutuklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getiren şahıslar tutuklandı

İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen 3 şahısların, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan Kastamonu'ya piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getirileceği belirlendi.

Harekete geçen ekipler, H.A., E.E. ve S.Z. isimli şahısların bulunduğu 06 FN 7605 plakalı kiralık aracı yol kontrolleri sırasında durdurdu.

Uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından yapılan aramada 310 gram metamfetamin ve 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.A., E.E. ve S.Z. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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