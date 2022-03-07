İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getiren şahıslar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan Kastamonu'ya piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getirileceği belirlendi.