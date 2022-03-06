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Beyoğlu'nda trafik kazası: Pikap takla attı 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2022
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Beyoğlu’nda trafik kazası: Pikap takla attı 3 kişi yaralandı

Beyoğlu’nda refüje çarptıktan sonra devrilen pikapta bulunan 3 kişi yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan pikap çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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