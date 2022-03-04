Şişli’de İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti

Maçka Caddesi'nde İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İSPARK görevlisi, elindeki sopayla darbettiği sürücüyü kamyonetten indirdi. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan tartışma ve darp, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İBB'den alınan bilgiye göre, İSPARK görevlisinin işine son verildi. İBB'NİN TAKSİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ İBB'NİN SU ZAMMI TUZAĞINI AK PARTİLİ TEVFİK GÖKSU AÇIKLADI! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN