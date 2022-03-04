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Şişli'de İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Şişli’de İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti

Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti. İBB'den alınan bilgiye göre, İSPARK görevlisinin işine son verildi.

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