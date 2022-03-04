Köpeğe önce ateş etti sonra değnekler fırlattı! İstanbul'da insanlık dışı görüntüler
Başakşehir’de bir kişi kulübesinde olan köpeğe önce silahla ateş etti, sonrasında da ise defalarca köpeğe değnekler fırlattı. Şüpheli kısa gürede gözaltına alınırken, köpeğe eziyet anları kameralara yansıdı.
Başakşehir'de bir kişi kulübesinde bulunan köpeğe önce tabanca ile ateş etti, ardından değnekler fırlatarak eziyet etti. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın köpeğe eziyet ettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖNCE ATEŞ ETTİ SONRA DEĞNEK FIRLATTI
Olay, 3 Mart günü gece saatlerinde Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köpeğin kulübesinin bulunduğu bölgeye gelen şüpheli şahıs, kulübesinde bulunan köpeğe ilk önce elindeki tabanca ile ateş etti. Köpek kulübenin dışında dolanmaya başlayan köpeğe şahıs daha sonra ise eline aldığı değnekleri fırlatarak adeta eziyet etmeye başladı. Bir süre sonra kulübenin bulunduğu bölgeden ayrılan şahsı, kaçarak kayıplara karşıtı. Sabah saatlerinde köpeğin yaralı olduğunu fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, köpeğe eziyet eden şahsın A.B.Z. olduğunu tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde A.B.Z. isimli şüpheli Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde arama yapan ekipler olayda kullanılan tabanca ve çok sayıda kurşun ele geçirdi. Ekipler A.B.Z.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan arandığını belirledi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
KÖPEĞE EZİYET EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Başakşehir'de şahsın köpeğe ateş ederek değnek fırlattığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahsın kulübenin oraya gelerek önce köpeğe ateş ettiği daha sonrada değnek fırlatıp köpeğe eziyet ettiği ve sonrasında olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
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