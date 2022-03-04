Köpeğe önce ateş etti sonra değnekler fırlattı! İstanbul’da insanlık dışı görüntüler

ÖNCE ATEŞ ETTİ SONRA DEĞNEK FIRLATTI

Olay, 3 Mart günü gece saatlerinde Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köpeğin kulübesinin bulunduğu bölgeye gelen şüpheli şahıs, kulübesinde bulunan köpeğe ilk önce elindeki tabanca ile ateş etti. Köpek kulübenin dışında dolanmaya başlayan köpeğe şahıs daha sonra ise eline aldığı değnekleri fırlatarak adeta eziyet etmeye başladı. Bir süre sonra kulübenin bulunduğu bölgeden ayrılan şahsı, kaçarak kayıplara karşıtı. Sabah saatlerinde köpeğin yaralı olduğunu fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, köpeğe eziyet eden şahsın A.B.Z. olduğunu tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.