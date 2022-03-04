Sarıyer’de 10’uncu kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

"BİR ŞEYİ SİLKELERKEN DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Olayın meydana geldiği sokakta esnaf olan Hüseyin Yılmaz, "Marketin kapısına çıktım, pat diye bir ses geldi. O sesle soluma baktım. Burada birisinin yattığını gördüm. Yanına gittim. Gözleri açıktı. Üstünü örttüm. Nabzına baktım, nabzı atıyordu. Ambulansı çağırdık. Çok temizlik yaptığını söylediler. Bir şeyi silkelerken dengesini kaybedip, düşmüş olabilir" dedi.